Жительница села Черкасского Поречного Суджанского района Ирина рассказала, что во время атаки ВСУ заметила в селе иностранных наемников из Польши, но успела от них убежать. Об этом женщина сообщила в беседе с РИА «Новости» .

По словам Ирины, она вместе с матерью пряталась в погребе дома в своем селе, спасаясь от обстрелов ВСУ, но в один из дней решила выйти на улицу.

«Я пригляделась и увидела человека в каске. Потом подошел второй следом», — вспомнила она.

Девушка отметила, что военные говорили на польском языке, а также оказались «вооружены до зубов». Ирина рассказала, что ей удалось остаться незамеченной военными и убежать.

«Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала. Скорее всего, они меня не видели», — рассказала она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина для нападения на Курскую область привлекла иностранных наемников.