Жительница Курахово в ДНР пряталась от украинских беспилотников во время похорон сына. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, наследник умер от дрона ВСУ, когда был около храма. Матери пришлось самой его хоронить. Она трое суток добиралась до места, чтобы закопать тело.

«Святого нет у Украины — видеть, что я закапываю своего сына, хороню людей, и все равно раза четыре я пряталась, чтобы не погибнуть. Это дроны все время били и били», — заявила женщина.

В январе российские военные освободили Курахово. Город расположен в 30 километрах к югу от Красноармейска и 46 километрах от Донецка. Это самый крупный населенный пункт на юго-западе Донбасса. Его освобождение создало плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области.

Ранее сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» и ФСБ нашли цех, в котором украинские военные производили дроны. Он находился в подвале многоквартирного жилого дома. По данным ведомства, именно в этом месте ВСУ собирали беспилотники, которыми терроризировали мирных жителей.