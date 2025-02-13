ВСУ превратили подвал многоэтажки в Курахове в цех по сборке дронов

Сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» и ФСБ обнаружили цех по производству дронов ВСУ. Его оборудовали в подвале многоквартирного дома, сообщила пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, боевики собирали дроны, которыми терроризировали мирных жителей Донбасса. Производство смертельных самоделок они наладили в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахова.

После бегства из населенного пункта украинские солдаты оставили комплектующие, которых бы могло хватить на сборку 100 беспилотников. Подвал жилого дома боевики ВСУ также использовали в качестве укрепленной огневой точки.

Ранее российские военные уничтожили в Киеве одно из крупнейших производств FPV-дронов ВСУ. Точные координаты для ракетного удара «Искандером» они получили от хакеров.