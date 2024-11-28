Жительница Краснодарского края пострадала из-за атаки дронов ВСУ

Украинские боевики ночью атаковали с помощью БПЛА Краснодарский край, в результате пострадала женщина. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

Дроны пытались ударить по двум районам края. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника рухнули во дворе домовладения. В здании выбило окна, повреждения получил один автомобиль.

«К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась», — подчеркнул глава края.

Осколки беспилотника также повредили дом в хуторе Чигрина Красноармейского района. Погибших и пострадавших не было, добавил губернатор.

На места ЧП прибыли экстренные службы. Кондратьев отметил, что главы районов докладывают о ситуации.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Брянской области. Губернатор региона подтвердил, что военные уничтожили ночью пять дронов.