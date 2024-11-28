Российские средства ПВО уничтожили украинские дроны в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Над регионом сбили пять таких аппаратов.
При этой попытке атаки никто не пострадал. Нет и разрушений на земле, на месте происшествия работают все необходимые оперативные и экстренные структуры.
Вечером в среду, 27 ноября, Минобороны РФ рапортовало о трех сбитых беспилотниках. Два украинских дрона уничтожили над Белгородской областью. Еще один — над Курской. Утром того же дня российским силам удалось отразить атаку дронов на Севастополь.
Трое человек обварились кипятком из-за прорыва трубы на улице в Санкт-Петербурге
Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов в Брянской области
Жители Королева попросили помощи в спасении застрявшего котенка
Скончался палач, казнивший немецкого нациста Эйхмана
Кормила из шприца. Британка три года держала дочь запертой в ящике
«Свобода слова по-европейски». Песков — о притеснениях российских журналистов на Западе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте