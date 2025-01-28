Жительница Каховки погибла после обстрела ВСУ
Филипчук: ВСУ обстреляли жилой сектор Каховки, погибла женщина
В Херсонской области в результате удара украинских националистов по жилому сектору Каховки погибла женщина, еще две получили серьезные ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения. Еще две жительницы получили серьезные ранения — осколочные ранения, минно-взрывные травмы, у одной из них открытая черепно-мозговая травма», — написал Филипчук.
Глава округа уточнил, что местных жительниц 1951 и 1956 годов рождения госпитализировали.
«Укронацисты прицельно били по жилому сектору на улице Свердлова. Безнаказанным это не останется», — добавил он.
Каховка находится в прифронтовой зоне на левом берегу Днепра. На прошлой неделе боевики ВСУ атаковали беспилотником автомойку в Новой Каховке, тогда пострадали три человека.