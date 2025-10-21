Имена победительниц отборочных этапов стали известны накануне финала, который состоится в конце ноября. От городского округа Химки в числе финалисток выступит руководитель патриотического объединения.

Представительницей Химков стала Ольга Кириллова, возглавляющая военно-патриотическое объединение «СОВА». Клуб был создан ее супругом, бойцом СВО Дмитрием Кирилловым, который посмертно награжден Орденом Мужества за проявленные храбрость и отвагу. Выпускниками клуба являются сотни талантливых ребят, многие из которых стали офицерами.

«Ольга Кириллова не просто продолжает дело супруга. Она занимается волонтерской деятельностью, посещает патриотические мероприятия, выступает с лекциями. В прошлом году вошла в число 30 выдающихся химчан, чьи имена были занесены на Доску почета. Желаем Ольге победы! Верим, гордимся и уверены, что все получится!», — отметила в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

Отбор проходил в четыре этапа, по итогам которых жюри выбрало восемь лучших участниц из 71 полуфиналистки. Их выступление запланировано на 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе, а прямая трансляция будет вестись на телеканале «360».

Организатором конкурса выступает Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Мероприятие посвящено героическим и сильным женщинам, которые сохраняют стойкость даже в самых сложных обстоятельствах.