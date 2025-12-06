Жительница Горловки в ДНР погибла при атаке ВСУ

В Горловке мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков. Об этом утром 6 декабря сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Еще два человека пострадали в результате артиллерийского удара ВСУ в поселке Короленко, где жилой дом разрушился от прямого попадания снаряда.

Ранее стало известно, что после атаки ВСУ в Донецке загорелся гипермаркет. Несколько сотрудников магазина вывели из помещения, информации о пострадавших нет.