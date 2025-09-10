Жительница Донецка пострадала при обстреле ВСУ

Мирная жительница пострадала при ракетном обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона уточнил, что боевики ВСУ атаковали дальнобойным высокоточным вооружением кварталы внутригородского района Донецка.

«В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказал Пушилин.

Он добавил, что в результате ракетной атаки получил повреждения многоквартирный жилой дом по улице Отважных. В нем обрушился лестничный марш с третьего по пятый этажи. Спасатели эвакуировали семь человек, включая ребенка.

По его словам, повреждения получил соседний дом и 10 легковых машин, а также жилое домостроение и техникум в Докучаевске.

Ранее российское Минобороны сообщило о ликвидации 22 дронов ВСУ над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской и Белгородской областями, а также над Крымом и Черным морем.