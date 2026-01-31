Жительница ДНР два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела

Жительница Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА «Новости» , что более двух месяцев прожила с осколком в глазу после украинского обстрела. В итоге ей пришлось самостоятельно извлечь его без помощи медиков.

«Я была на улице, и рядом упал — метров 30, может, 40 — снаряд. Рядом дом — дома нет. А мне осколок попал в глаз. И два с половиной месяца ходила», — сказала Астахова.

Она объяснила, что после ухудшения состояния сосед помог ей достать осколок.

Собеседница агентства подчеркнула, что рядом с местом обстрела находились хлебозавод и военные базы.

Город Димитров освободили силы группировок «Центр» и «Восток» 27 декабря 2025 года, о чем командующие доложили президенту России Владимиру Путину. В честь этого один из бойцов в костюме Деда Мороза поднял российский флаг над ним.