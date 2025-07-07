Жительница Брянской области получила ранение после обстрела ВСУ

Во время атаки украинских боевиков на Брянскую область пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница», — заявил он.

Речь идет о жительнице села Каменский Хутор в Климовском районе. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Богомаз отметил, что вражеская сторона продолжает «подло и бесчеловечно» атаковать приграничные территории и попросил местных жителей быть бдительными и осторожными.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России более 90 украинских дронов. Большую часть ликвидировали в Белгородской области — 20. Над Брянской областью перехватили восемь дронов.