Жительница Брянской области погибла из-за обстрела ВСУ | 360°

Важное 17 мая 2024, 16:45 Жительница Брянской области погибла из-за обстрела ВСУ Богомаз: жертвой удара ВСУ под Брянском стала жительница Суземского района

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Украинские боевики ударили по селу Зерново в Суземском районе Брянской области. В результате атаки погибла местная жительница, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей, а не военные объекты.Глава Брянской области выразил соболезнования близким погибшей и пообещал оказать ее семье материальную помощь.

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«К обследованию поврежденных объектов возможно будет приступить после работы специальных служб», — указал губернатор.

Ранее военные перехватили и ликвидировали над территорией России 11 беспилотников самолетного типа. Дроны засекли в Крыму, Белгородской, Тульской, Брянской и Калужской областях. Под Белгородом системы ПВО сбили ракеты, выпущенные из РСЗО «Ольха», и один снаряд из ракетного комплекса «Точка-У».