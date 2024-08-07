Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Гладков: жительницу села Колотиловка контузило при обстреле ВСУ

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Местная жительница пострадала при обстреле ВСУ села Колотиловка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, женщина получила контузию и сама обратилась в районную больницу. Ей оказали первую помощь, ее перевозят в Белгород для дальнейшего лечения.

Кроме этого, из-за обстрелов разрушились частный дом, два гаража, уничтожены два автомобиля. В двух социальных объектах выбило окна и пробило кровлю.

Ранее утром украинские дроны залетели в окна многоэтажки в Шебекине, вызвав пожар. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

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