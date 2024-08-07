Дрон ВСУ залетел в окно квартиры в Шебекине

Гладков: украинский дрон залетел в окно многоэтажки в Шебекине

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атакам дронов ВСУ, один врезался в окно квартиры, а второй — стал причиной пожара в соседней комнате в многоэтажке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Повреждения получили балконы и припаркованные возле дома автомобили. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали последствия обстрелов квартир. Оперативные службы продолжают работать на месте.

Губернатор добавил, что среди местных жителей пострадавших нет.

Также поступила информация о разрушениях в селе Новая Таволжанка, где в частном доме пострадали крыша и окна. Из-за повреждения ЛЭП частично без света остались город Шебекино, села Чураево и Крапивное.

Ранее ВСУ дважды за час обстреляли Шебекино, в результате два мирных жителя получили ранения. Снаряды повредили квартиры и социальный объект.