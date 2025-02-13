Один человек погиб, еще пять пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Гладков: один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб, еще пять пострадали в Белгородской области при атаке украинских беспилотников 12 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина», — сказал губернатор.

Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшей, но подчеркнул, что никакими словами нельзя унять горе от потери близкого человека. Он пообещал оказать семье поддержку.

Ранее стало известно, что украинские националисты атаковали жилой частный дом в поселке Разумное Белгородской области. Погибли двухлетний ребенок и его мать. Его один ребенка вместе с отцом доставили в больницу.