Жительница Белгородской области погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на частный дом в селе Почаево Грайворонского округа. Жертвой удара стала мирная жительница, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — отметил он.

Гладков добавил, что из-за взрыва ранило еще двух человек — родителей покойной. Отец получил минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, а мать — баротравму. После оказания помощи их доставят в городскую больницу.

По словам губернатора, из-за атаки БПЛА дом полностью уничтожило огнем.

Ночью ВСУ атаковали российские регионы с помощью почти 100 беспилотников. Дроны уничтожили в Курской, Калужской, Брянской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской. Липецкой областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над Азовским морем.