Почти 100 беспилотников сбили за ночь над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над российскими регионами 97 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, военные перехватили дроны в период с 22:41 8 августа до 5:05 следующего дня.

Больше всего беспилотников уничтожили под Курском — там сбили 28 аппаратов. В Брянской и Калужской областях поразили по 13 БПЛА, в Тульской — 10, в Орловской и Белгородской — по восемь, в Ростовской — два, в Липецкой, Московском регионе и Крыму — по одному.

Также семь дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря и пять — над Краснодарским краем.

Ранее налет беспилотников на Ростовскую область подтвердил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, ВСУ атаковали микрорайон Левобережный. Из-за рухнувшего БПЛА прогремел взрыв, произошел пожар на 18 этаже жилого дома. Глава области добавил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.