Жительница белгородского села пострадала из-за удара ВСУ

Украинские боевики атаковали с помощью БПЛА частный дом в селе Головчино Грайворонского округа. В результате пострадала местная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что женщина получила минно-взрывное ранение и баротравму. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«В результате детонации повреждены кровля и стена домовладения», — добавил губернатор.

За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 155 украинских дронов самолетного типа. Аппараты уничтожили в Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Калужской, Орловской областях, а также в Московском регионе, в Крыму и над Черным морем.

Из-за атаки БПЛА под Тулой погиб пожарный инструктор Илья Ковалев. Спасатель за годы службы ликвидировал множество пожаров, рискуя своей жизнью. У него остались жена и девятилетний сын.