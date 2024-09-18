Жителям пострадавшего от ВСУ приграничья предоставят кредитные каникулы

Жителям приграничных районов, пострадавших от ударов ВСУ, могут предоставить кредитные каникулы по ипотечным платежам. Инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму 18 сентября, с текстом документа ознакомилось РИА «Новости».
Авторы инициативы предложили давать отсрочку по выплате ипотечных кредитов на шесть месяцев. Льготный период призвали начинать с того момента, когда заявитель попросил об этом банк. При этом в кредитную организацию необходимо направить документы, подтверждающие факт проживания в районе, где действует режим контртеррористической операции.
Банки предложили обязать не начислять пени и штрафы в период действия кредитных каникул.
Правительство направило средства на оказание помощь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области. На эти цели выделили 600 миллионов рублей.
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