Жителям Подмосковья напомнили преимущества пункта подготовки к военной службе по контракту
В Подмосковье работает уникальный в России пункт подготовки к военной службе по контракту. Здесь бойцы проходят огневую, инженерную, тактическую и медицинскую подготовку. Решение о том, чтобы служить Родине, — личный выбор каждого кандидата.
В Балашихинском пункте отбора первичная подготовка начинается сразу по прибытии. Обучение проводят опытные специалисты, и весь процесс ориентирован на подготовку к реальным боевым задачам. Обучение продолжается до подписания контракта, что помогает новичкам адаптироваться к жизни в армии и освоить новые знания.
Семьи военнослужащих также получают поддержку: волонтеры центров помощи помогают с бытовыми вопросами, юридическими консультациями и другими задачами, чтобы солдаты могли сосредоточиться на службе.
При подписании контракта военнослужащим выплачивается 1,905 миллиона рублей. Помимо этого, в соответствии с воинским званием и должностью минимальные суммы ежемесячных зарплат варьируются от 204 до 242 тысяч рублей.
Информацию о службе можно легко найти на баннерах, в кол-центрах и на сайте Минобороны. После оформления контракта кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологическое собеседование и получают разъяснения о зарплатах и выплатах.
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