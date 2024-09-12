Жителям Подмосковья напомнили преимущества пункта подготовки к военной службе по контракту

В Подмосковье работает уникальный в России пункт подготовки к военной службе по контракту . Здесь бойцы проходят огневую, инженерную, тактическую и медицинскую подготовку. Решение о том, чтобы служить Родине, — личный выбор каждого кандидата.

В Балашихинском пункте отбора первичная подготовка начинается сразу по прибытии. Обучение проводят опытные специалисты, и весь процесс ориентирован на подготовку к реальным боевым задачам. Обучение продолжается до подписания контракта, что помогает новичкам адаптироваться к жизни в армии и освоить новые знания.

Семьи военнослужащих также получают поддержку: волонтеры центров помощи помогают с бытовыми вопросами, юридическими консультациями и другими задачами, чтобы солдаты могли сосредоточиться на службе.