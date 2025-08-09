Жителям Люберец напомнили о бесплатных спортивных занятиях для ветеранов СВО

Условия для адаптации ветеранов спецоперации продолжают улучшать в Люберцах. Так, эта категория жителей может бесплатно посещать тренировке во Дворце спорта «Триумф».

«Занятия проходят три раза в неделю под руководством ветерана специальной военной операции, координатора по спортивной подготовке Максима Чусовитина. Базу объектов для занятий спортом наших ветеранов, безусловно, будем расширять», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Запись открыта, ее ведут в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО. Подробности можно узнать по телефону: 8 (906) 039-15-03.

Отметим, что ранее в Люберцах управляющие компании смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров, а также организовали парковки во дворах инвалидов-участников СВО.