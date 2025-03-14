Жителям Курской области запретили посещать ряд населенных пунктов

В приграничных районах Курской области с 15 марта начнут действовать ограничения на посещение и перемещение мирных жителей в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Курян призвали не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследовали саперы.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить», — указали в правительстве.

Запрет ввели на посещение Забужевки, Кондратовки, Нечаева, Обуховки, Успеновки, Гордеевки, Гончаровски, Суджи, Богдановки, Кубаткина, Ворожбы, Хитровки, Новоселовки, Левшинки и многих других населенных пунктов. Полный список опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

В администрации Курской области добавили, что при нарушении запрета меры социальной поддержки при получении вреда здоровью или гибели предоставляться не будут. Также предусмотрена административная ответственность.

Ранее стало известно, что российские войска перекрыли пути отступления ВСУ из Курской области. Это произошло после освобождения села Гончаровка.