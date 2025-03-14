После освобождения населенного пункта Гончаровка Вооруженные силы Украины потеряли возможность отступить из Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Сейчас не осталось путей отступления», — отметили силовики.

Источник агентства напомнил, что для украинских боевиков Гончаровка была одним из основных маршрутов отступления в российском регионе.

По данным Минобороны, 14 марта подразделения группировки войск «Север» освободили Гончаровку, расположенную в одном километре к западу от города Суджи. Помимо этого, военные нанесли поражения формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь и других.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил оставшимся на территории Курской области украинским военным сдаться в плен. Чеченский лидер заявил, что с Россией «лучше жить по соседству в согласии и мире, чем воевать».