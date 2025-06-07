Жителя Узбекистана осудили за участие в СВО в рядах «Вагнера»

Суд в Узбекистане приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы. Его признали виновным в участии в СВО на стороне группы «Вагнер», сообщило РИА «Новости» .

Житель Ангрена в июле 2020 года отправился в Самарскую область на заработки. В марте 2022-го его осудили на 8,5 года за незаконный оборот наркотиков. В тюрьме мужчина решил вступить в группу «Вагнер», прошел военную подготовку и участвовал в СВО.

За это его наградили медалями, выходец из Узбекистана получил гражданство России. В октябре 2024 года он вернулся на родину, где его задержали правоохранители.

Мужчину 2000 года рождения признали виновным в наемничестве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на пять лет.

Ранее российская частная военная компания «Вагнер» завершила миссию на территории Мали, которая продлилась три с половиной года. В ходе операции против террористов бойцы группы ликвидировали тысячи участников вооруженных формирований в Ниафунке, Муре и Масине.