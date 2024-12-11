Жителя Севастополя приговорили к 13 годам за госизмену

Городской суд Севастополя вынес приговор 48-летнему местному жителю Антону Черному, которого признали виновным в передаче сведений об объектах Вооруженных сил России. Мужчине назначили 13 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд установил, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года мужчина сотрудничал с пограничной службой Украины. В Ялте и Севастополе по заданию украинских властей он фотографировал объекты и военную технику российской армии, собирал информацию об их местоположении и передавал эти данные украинской стороне.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил Черного к 13 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили ограничение свободы на один год и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил жителя Феодосии к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Как выяснилось, 30-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о военных кораблях в акватории Феодосийского залива и о воинской части, расположенной в городе.