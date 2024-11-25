Жителя Подмосковья задержали за финансирование украинских экстремистов

Оперативники ФСБ вычислили жителя Московской области 1997 года рождения, подозреваемого в финансовой поддержке украинских военных формирований. Мужчину задержали в Чувашии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по республике.
Следствие полагает, что подозреваемый в течение последних полутора лет переводил деньги одному из военных подразделений Украины. Первые трансферы он сделал в декабре 2022 года.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Минимальное наказание по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.
Ранее украинского шпиона задержали в Приморье. Мужчина подозревается в работе на ГУР.
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