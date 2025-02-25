25 февраля 2025 20:01 Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу Украине данных о комплексе ПВО 0 0 0 Спецоперация

Уголовное дело

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Жителя Московской области приговорили к 16 годам лишения свободы за отправку украинским кураторам данных о комплексе противовоздушной обороны для наведения атаки БПЛА, а также за планирование терактов в ряде регионов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие и Западный окружной военный суд установили, что мужчина 11 апреля 2024 года сфотографировал расположение зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны с фиксацией географических координат. Затем он по мессенджеру отправил полученные данные украинским кураторам для наведения БПЛА.

Кроме того, в 2017 году житель Подмосковья перевез через российскую границу с территории Украины оружие, которое хранил дома. Мужчина готовил боеприпасы для совершения терактов на территории Московского региона, Белгородской, Курской и Брянской областей против войсковых объектов, гражданской инфраструктуры и путей сообщения железнодорожного транспорта.

Суд также оштрафовал осужденного на 150 тысяч рублей. Ранее завербованного украинскими спецслужбами подростка задержали в Башкирии.