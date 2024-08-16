Украинца с российским паспортом приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Украинца с российским паспортом Георгия Табуева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за работу на спецслужбу Украины, для которой он фотографировал различные российские объекты, а также получал посылки с самодельными взрывными устройствами. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил сам осужденный.

Табуева задержали сотрудники УФСБ России по ДНР в марте 2023 года во время сборки взрывного устройства. Суд приговорил его к 15 годам строгого режима по статьям «Государственная измена» и «Незаконное обращение с оружием».

По его словам, украинские кураторы отравляли ему адреса на территории России и предлагали сделать фото объектов.

После нескольких просьб сфотографировать постройки его попросили забрать посылку, в ней якобы находились лекарства. Как рассказал Табуева, встреча проходила у подъезда жилого дома, чтобы не привлекать лишнего внимания. Коробку ему передал, как он утверждает, агент украинских спецслужб, внутри которой находился настенный вентилятор с самодельным взрывным устройством.

Ранее жительницу ДНР задержала ФСБ по подозрению в государственной измене. Женщину обвинили в передаче данных о силах МЧС Вооруженным силам Украины.