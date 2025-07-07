Жителя Набережных Челнов приговорили к 22 годам за государственную измену

Центральный окружной военный суд признал жителя Набережных Челнов виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Татарстану.

Согласно материалам дела, 35-летний мужчина выступал против специальной военной операции и на этой почве примкнул к запрещенной в России террористической организации, начав сотрудничать с украинскими спецслужбами.

В частности, мужчина выяснил и передал украинским кураторам информацию о производственных цехах и режимно-охранных мерах на местном заводе по производству бронеавтомобилей.

Ранее в Мелитополе задержали сотрудника одного из медучреждений, который передавал СБУ персональные данные пациентов.