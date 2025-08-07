Жителя ЛНР задержали за передачу координат для ударов ВСУ по российским военным

В Сватовском районе сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали местного жителя. Он корректировал удары ВСУ по российским военным, находящимся в регионе. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что с начала специальной военной операции в 2022 году передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения российских военных в республике.

«Передавал я это все дальше Сергею, с которым познакомился в 2021 году. Вообще, насколько я знаю, он егерь. <…> Через некоторое время он уехал в Днепропетровск, я, естественно, остался дома. Он звонил мне на телефон. Сказал, что будет нормальный канал связи: „Ничего не бойся, все будет нормально“», — сообщил он.

Звонили представители украинских спецслужб. Местный житель рассказывал им о передвижении и выходах, которые видел или о которых слышал, а также о местонахождении российских военнослужащих.

«Также использовал третьих лиц для сбора информации. В основном за распитием спиртных напитков, чтобы они ничего не заподозрили», — добавил задержанный.

Вероятно, эти данные отправляли в разведку для нанесения ударов по Вооруженным силам России, отметил мужчина. Задержанного обвиняют в шпионаже.

Ранее житель Севастополя получил 17 лет колонии за передачу данных украинской разведке. В декабре 2024 года мужчина связался с владельцами Telegram-канала, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Осужденный собирал информацию о расположении постов ПВО и подразделений Черноморского флота в Севастополе.