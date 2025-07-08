Житель Севастополя получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Житель Севастополя получил 17 лет колонии за передачу данных украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Тридцатисемилетний мужчина в декабре 2024 года вступил в контакт с владельцами Telegram-канала, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он собирал информацию о расположении постов ПВО и подразделений Черноморского флота в Севастополе.

Собранные данные виновный передавал украинским кураторам через интернет. Эти сведения могли быть использованы для нанесения ударов по российским военным объектам.

УФСБ возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. Севастопольский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Также суд назначил осужденному штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год после освобождения. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее RT сообщил, что сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который осуществлял съемку военных объектов России и отправлял снимки спецслужбам Украины.