Жителя Краснознаменска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителю Краснознаменска назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за сбор данных для украинских спецслужб. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ России по Москве и Московской области.

Суд установил, что мужчина 2004 года рождения совершил государственную измену — шпионил в пользу Украины. Фигурант связался с представителем ГУР через мессенджер и выполнил его задание по сбору данных о военных объектах.

Украинские спецслужбы хотели собрать информацию для планирования ударов и диверсионно-террористической деятельности. Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее правоохранители задержали в Крыму 49-летнего россиянина, который занимался подготовкой теракта и диверсии по заданию украинских спецслужб. Он планировал подорвать объект газоснабжения и электроснабжения. У фигуранта нашли радиоуправляемое взрывное устройство весом два килограмма.