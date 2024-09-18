Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за перевод денег ВСУ через криптовалюту

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в госизмене

Фото: РИА «Новости»

Житель Комсомольска-на-Амуре перевел с помощью криптовалюты деньги украинской армии. Против мужчины возбудили уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

По данным управления ФСБ по Хабаровскому краю, задержанного обвинили в государственной измене. Мужчина отправлял ВСУ деньги для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.

Ранее спецслужбы задержали за сотрудничество с СБУ жителя Луганска. По версии следствия, он собирал данные о критической инфраструктуре ЛНР для передачи украинской стороне. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

В сентябре сотрудники ФСБ также задержали севастопольца, который готовил теракт на железнодорожном мосту. По указанию украинских спецслужб он собирал информацию о военных частях и транспортной инфраструктуре, а позже согласился подорвать переправу. Крымчанин забрал из тайника взрывное устройство, заряженное гексогеном массой около 1,2 килограмма.

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