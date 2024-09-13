Жителя Луганска задержали за сотрудничество с СБУ

Собиравшего данные о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики для передачи украинским спецслужбам жителя столицы региона задержали сотрудники ФСБ. Об этом со ссылкой на республиканский главк ведомства сообщило РИА «Новости» .

Задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ охраняемую федеральным законом информацию. Против мужчины завели уголовное дело о шпионаже.

В минувший четверг, 12 сентября, стало известно о задержании жителя Севастополя, готовившего теракт на железнодорожном мосту города.

В ходе допроса он заявил, что его завербовали украинские спецслужбы и сначала требовали собирать данные о транспортной инфраструктуре города, а после дали задание о подрыве переправы.

По словам задержанного, куратор передал ему координаты тайника, где хранилась взрывчатка и все необходимое для создания бомбы. Против задержанного завели уголовные дела о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ.