Жители Зарайска изготовили окопные свечи для участников СВО

Участники проектов «Активное Долголетие» и «Волонтеры Подмосковья» объединили усилия, чтобы поддержать военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Пенсионеры и молодежь, под началом руководителя штаба Комитета семей воинов Отечества Зарайска Михаила Минаева, регулярно собираются, чтобы изготавливать окопные свечи.

Волонтеры нарезают парафин на порционные куски и аккуратно топят его на электроплитке. Пенсионеры, в свою очередь, разливают расплавленный парафин в заранее подготовленные емкости с картонными фитилями. Совместными усилиями удалось изготовить около 30 окопных свечей, которые в скором времени будут отправлены на передовую.

«Сегодня мы встретились с людьми с большим сердцем. Такие встречи не только укрепляют связь между поколениями, но и напоминают о важности единства, патриотизма и поддержки тех, кто защищает нашу страну», — отметил Михаил Минаев.