В Запорожской области участились обращения в больницы с симптомами отравления. Люди чувствую себя плохо после ударов ВСУ.

В частный сектор Каменки-Днепровской украинские боевики ударили снарядами американского производства. Как рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, после этого жители населенного пункта начали жаловаться на плохое самочувствие.

«Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый. <…> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота», — подчеркнул он.

В среду, 22 мая, российские бойцы освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Работу выполнили подразделения Южной группировки войск. Также соотечественники поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и одной бригады теробороны в трех районах ДНР.