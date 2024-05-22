Клещеевку полностью освободили от ВСУ

Бойцы Южной группировки войск освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 мая заявили в Минобороны.

Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Георгиевки, Острого и Константиновки (ДНР).

Противник лишился более 365 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, 18 автомобилей, гаубиц Д-20 и Д-30, американского орудия М119, а также орудие L-119 производства Великобритании.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах, подчеркнули в Минобороны.