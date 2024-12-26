Guardian: европейцы стали чаще выступать за мирное урегулирование на Украине

Все больше жителей Западной Европы стали выступать за дипломатическое урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России. Об этом сообщила газета The Guardian .

Компания YouGov провела опрос, результаты которого показали, что все меньше европейцев выступают за поддержку ВСУ «до победного конца». Исследование провели в Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.

За период с февраля по декабрь 2024 года стремление продолжать оказывать поддержку Украине существенно снизилось среди респондентов всех пяти стран.

В Италии 55% опрошенных подтвердили, что предпочли бы мирное урегулирование конфликта, даже если это подразумевает потерю части территорий Украины. В Испании таким же образом ответили 46%, во Франции — 43%, в Германии — 45%, а в Швеции — 24%.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что французские власти обратились к России с предложением провести переговоры по Украине без участия украинского руководства. Дипломат объяснил, что подобные предложения показывают двусмысленность политики Франции.