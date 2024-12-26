Франция предлагала России провести переговоры о завершении конфликта без Украины

Лавров: Франция сообщала о возможности вести диалог по конфликту без Украины

Франция по закрытым каналам предлагала российской стороне обсудить конфликт на Украине без участия украинских властей. Об этом в интервью российской и зарубежной прессе заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: „Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу“. Кстати, без всякой Украины», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Франция таким образом нарушила одно из важнейших правил Запада — «ни слова об Украине без Украины».

По его словам, несмотря на это, французская сторона предлагала направить на украинскую территорию военный контингент.

Также европейская страна занимается подготовкой военнослужащих ВСУ, добавил министр. Лавров назвал поведение Франции двусмысленным и объяснил, что оно «не вызывает стремления всерьез относиться» к ее инициативам.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал перебросить на Украину в 2025 году до 100 тысяч военных из европейских стран. По его мнению, это позволит предотвратить эскалацию конфликта.