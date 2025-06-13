Жители Воскресенска собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Сбор гуманитарного груза организовали депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева, активисты и сторонники «Единой России». Партию вещей передали в зону СВО в День России.

По просьбам военнослужащих были собраны необходимые им вещи, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.

Екатерина Лобышева отметила, что передача гуманитарной помощи именно в День России стала ярким проявлением единства и патриотизма, демонстрируя солидарность жителей округа с теми, кто защищает интересы нашей страны.

Напомним, что пункты сбора гуманитарной помощи в Воскресенске работают по адресам: Молодежный центр «Олимпиец» — улица Цесиса, дом № 17 телефон 8 (49-64) 41-58-94; Центр поддержки участников СВО и их семей — улица Октябрьская, дом № 16, действует горячая линия — 8 (800) 101-55-16; ЦПН «Аквариум» — улица Лермонтова, дом № 13, телефон: 8 919 724-88-89.

