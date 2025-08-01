Жители Воскресенска приняли участие в областном форуме «Социальная сфера»

VI гражданский форум развития Подмосковья «Социальная сфера» прошел в центре культурного развития «Гармония» Раменского округа. На мероприятии обсудили актуальные вопросы здравоохранения и образования, социальной защиты и доступной среды, а также поддержки участников СВО и их семей.

В форуме, организатором которого выступила Общественная палата Московской области, приняли участие представители Московской областной думы, министерств здравоохранения и социального развития региона, прокуратуры Подмосковья, Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества и фонда «Защитники Отечества».

Глава городского округа Алексей Малкин рассказал, что участники из Воскресенска обменялись опытом работы с коллегами из Раменского и Егорьевска, а также обсудили вопросы социального благополучия жителей Подмосковья.

«Хочу выразить благодарность членам Общественной палаты, потому что вы именно те, кому жители доверяют, вы представляете их интересы, и это крайне важно», — отметил глава Воскресенска.