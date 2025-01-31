Жители Волоколамского округа приготовили сухарики для бойцов СВО

Изготовлением хлебного угощения для участников специальной военной операции занимаются в Осташевском культурно-досуговом центре. Сотрудники и участники клубных формирований учреждения уже подготовили очередную посылку.

Волонтеры поддерживают защитников Отечества с самого начала спецоперации. За это время сложились прочные связи фронта и тыла, так что добровольцы прекрасно знают потребности бойцов. Хлебные сухарики пришлись им по вкусу. Это простое, но такое популярное угощение жители Волоколамского округа готовят и в расфасованном виде отправляют в зону СВО

Ранее сообщалось о волонтерах из села Болычево, которые изготавливают для участников СВО окопные свечи. Активное участие в этом принимают пенсионерки из местного читательского клуба «В кругу друзей». Финансовую поддержку оказывают неравнодушные жители, а также Федор Степанов, которого в селе называют главным подмосковным старостой.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.