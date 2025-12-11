Жители Великого Новгорода сообщили о шести взрывах в небе

Минимум шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода, в городе работает система ПВО. Об этом написали в Telegram-канале Shot .

После взрывов, которые раздались примерно в 04:30 утра, в одном из районов города разгорелся пожар. Официальной информации пока не поступало.

За последние три часа российские системы ПВО на подлете к Москве сбили 31 украинский дрон. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения беспилотников работают экстренные службы.

Из-за атаки БПЛА на Москву в столичных аэропортах ввели временные ограничения. Самолеты перенаправляют в Пулково. Пассажиров предупредили о корректировках в расписании.