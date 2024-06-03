Жители трех белгородских сел остались без света из-за атаки беспилотника

Беспилотник самолетного типа сбросил три взрывных устройства в селе Петровка в Белгородской области. Об атаке утром 3 июня сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате сброса взрывных устройств повреждения получили инфраструктурный объект связи и линия электропередачи — без света остались жители Петровки, Толоконного и Соловьевки.
При сбросе еще одного взрывного устройства с беспилотника на территории сельскохозпредприятия осколками посекло одну единицу спецтехники, добавил Гладков. Пострадавших среди жителей Петровки нет.
Кроме того, БПЛА противника атаковал село Веселая Лопань. Дрон-камикадзе залетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта. При взрыве пострадало остекление помещения.
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