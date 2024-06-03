Дрон-камикадзе залетел в здание коммерческого объекта в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал утром 3 июня село Веселая Лопань. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, дрон влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта. При взрыве в помещении повредило остекление.
На место прибыли оперативные и аварийные службы. Среди жителей населенного пункта никто не пострадал, подчеркнул Гладков.
Также БПЛА противника атаковал село Петровка. Там с БПЛА сбросили три взрывных устройства. Повреждения получили инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. В результате временно без света остались жители трех населенных пунктов — Петровки, Толоконного и Соловьевки.