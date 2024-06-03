Дрон-камикадзе залетел в здание коммерческого объекта в Белгородской области

Гладков: дрон-камикадзе устроил взрыв в селе Веселая Лопань

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинский дрон-камикадзе атаковал утром 3 июня село Веселая Лопань. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, дрон влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта. При взрыве в помещении повредило остекление.

На место прибыли оперативные и аварийные службы. Среди жителей населенного пункта никто не пострадал, подчеркнул Гладков.

Также БПЛА противника атаковал село Петровка. Там с БПЛА сбросили три взрывных устройства. Повреждения получили инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. В результате временно без света остались жители трех населенных пунктов — Петровки, Толоконного и Соловьевки.

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