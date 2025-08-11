Жители Софьина и Бронниц услышали серию взрывов

Несколько мощных взрывов прогремело в Подмосковье. Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА.

Местные жители рассказали прессе, что слышали в Московской области не менее пяти взрывов. Первые раздались чуть позже полуночи.

Предварительно, украинский дрон мог пролетать в районе Софьино. О громких, похожих на взрывы звуках, сообщали и жители города Бронницы.

Очевидцы утверждали, что видели в небе вспышки. Дрон, о котором говорил Собянин — это, предположительно, украинский БПЛА «Лютый», низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, сообщил Shot.

Это уже третий за последние несколько часов сбитый на подлете к Москве дрон. Первый уничтожили в 21:55 в воскресенье, 10 августа.