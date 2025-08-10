Очередная атака на Москву провалилась, силы ПВО сбили летевший на столицу дрон

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал столичный градоначальник.
Накануне из-за атак беспилотников ограничили работу аэропорта Домодедово. Воздушная гавань временно остановила взлет и посадку самолетов из соображений безопасности. Это первое подобное ограничение в работе Домодедово с 21 июля.
Собянин сообщил, что дроны атаковали Москву, на тот момент это системы ПВО сбили три летевших на столицу беспилотника.
