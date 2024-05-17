Жители Шебекина обнаружили воронку от снаряда | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 13:40 Жители Шебекина обнаружили воронку от снаряда Губернатор Белгородской области Гладков: саперы изучат воронку в Шебекине РИА «Новости»

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Экстренные службы в Шебекине прибыли к воронке, предположительно оставленной снарядом ВСУ или другим взрывоопасным предметом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в частном секторе найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета», — указал он.

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На место ЧП приехал глава округа Владимир Жданов и начальник Управления региональной безопасности Евгений Воробьев. Жителей региона попросили временно эвакуироваться, саму воронку оцепили. Специалисты начали готовить площадку для работы саперов.

Ранее украинские боевики обстреляли Шебекино, в результате пострадали двое мирных жителей. Гладков рассказал, что ВСУ открыли по городу огонь из РСЗО.