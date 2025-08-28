Жители Ростовской области получили первые штрафы за съемку дронов ВСУ

Нарушившие запрет на публикацию кадров атак украинских беспилотников двое жителей Ростовской области получили штрафы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности региона Юрий Слюсарь .

Он напомнил, что наказание за распространение фотографий и видео с атаками дронов действует в Ростовской области с 11 августа.

«Нарушители есть, двоих зафиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами», — заявил Слюсарь.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области добавил, что многие жители пока не осознали, что публикацией кадров они играют на руку противнику.

По его словам, нельзя снимать не только время прилета беспилотников, но и последствия, так как эту информацию украинские боевики используют в своих целях.

Сумма штрафов для нарушивших запрет жителей Ростовской области составляет от трех до пяти тысяч рублей, от 20 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для бизнеса.

Из-под запрета вывели пресс-службы региональных властей. Ссылаться на них в своих материалах журналистам разрешили.

В минувший вторник, 26 августа, запрет на публикацию фотографий и видео украинских беспилотников, а также работы средств противовоздушной обороны ввели в Чувашии.

Глава республики Олег Николаев добавил, что под запрет попала съемка территории охраняемых объектов. Нарушителям пригрозили серьезными штрафами.