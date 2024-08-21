Жители Пролетарска объединились для помощи пожарным, занятым на тушении нефтебазы

Нефтебаза в Пролетарске горит уже более трех суток, в тушении пожара задействовали спасателей из всех ближайших регионов. Местные жители помогают пожарным, собирая медикаменты и обеспечивая их питанием. О том, как сейчас живет Пролетарск, показало издание 161.ru .

Местная жительница рассказала, что паники в городе нет, несмотря на густые клубы дыма, который уже трое суток застилает небо над Пролетарском. Женщина отметила, что в районе нефтебазы стоит много пожарных машин, были поезда с пеной, но солярка продолжает гореть.

Власти попросили у горожан помощи, чтобы обеспечить питанием и медикаментами пожарных. По информации местных жителей, сейчас на тушении задействовано около 1000 спасателей. Женщин попросили помочь поварам на кухне, чтобы обеспечить питанием спасателей, которые стараются не допустить распространения огня.

«У нас тут люди сплоченно так подошли к этому и медикаменты возили в пункт гуманитарной помощи и пирожки везли горячие. У нас тут есть два предпринимателя они их кормят, организовали тут и пункты, и сбор тоже», — рассказали местные жители.

Горожане понимают, почему так долго не могут потушить пожар — ведь водой тушить топливо нельзя, керосин пока сам не выгорит, ничего сделать нельзя.

Вечером 20 августа стало известно, что взорвалась еще одна цистерна с топливом. Причиной пожара, который разгорелся на нефтебазе в Ростовской области 18 августа, стало падение трех беспилотников самолетного типа на территорию промзоны